Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Nakliye giderleri de eklenecek

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen basitleştirilmiş usulde beyanı yapılan eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de ilave edilecek.

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Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.