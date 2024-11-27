Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia: "Hakemler mafya baskısıyla maçları manipüle etti"

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, katıldığı bir programda Türk futbolunu sarsan açıklamalarda bulundu. Çakar, 5 yıl önce bazı ünlü hakemlerin kulüp mafyalarının şantajıyla maçları manipüle ettiğini iddia etti. VAR hakemlerini de eleştiren Çakar, Türk futbolunun temiz olmadığını öne sürdü.

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Ahmet Çakar, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında Türk futbolunu karıştıracak açıklamalarda bulundu. Çakar, “5 yıl öncesine kadar birkaç ünlü hakem, kulüp mafyalarının etkisi altındaydı. Şantaj nedeniyle maçları manipüle etmek zorunda kaldılar. Türk futbolu hiçbir zaman temiz olmadı,” dedi. Bu sözler, spor dünyasında tartışma yarattı.

VAR hakemlerine ağır eleştiri

Programda Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, VAR hakemlerini de sert bir dille eleştirdi. Erman Toroğlu’nun “VAR hakemleri torpilli, son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi” açıklamasına destek veren Çakar, “Altına imzamı atarım. Biz Erman’la Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda bile maç yönetemez,” ifadelerini kullandı.

"Futbolun yapısından Galatasaray yararlanıyor"

Programın devamında, Candaş Tolga Işık’ın "Futbolda bir yapı gerçekten var mı?" sorusuna Çakar, "Evet, yapı var ve ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray’ın borusu çok öttü, bunu kabul edin. Ancak geçmişte Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında Beşiktaş da bu yapıdan faydalandı. Yapıdan en çok Galatasaray yararlandı,” dedi.

Türk futbolunda "derin" iddialar

Ahmet Çakar’ın bu açıklamaları, Türk futbolunda temizliğe dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Çakar, kulüp mafyalarının etkisinin yalnızca geçmişte olmadığını, Türk futbolunun bugünkü sorunlarının da temelde sistemsel olduğunu savundu.

Hakem camiasında gerçekler ne zaman ortaya çıkacak?

Ahmet Çakar’ın mafya ve şantaj iddiaları, Türk futbolunun geçmişine dair önemli soru işaretleri uyandırdı. Spor camiası, bu açıklamaların ardından hakem camiasında nasıl bir adım atılacağını merakla bekliyor. Şimdilik bu açıklamalar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.