Fatih Terim'in kızı Buse Terim tarzıyla dikkat çekti: "İntikam kıyafeti"
Fatih Terim'in kızı Buse Terim özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Volkan Bahçekapılı ile boşanan Buse Terim derin yırtmaçlı kıyafetiyle çok konuşuldu. Buse Terim'e "Boşanma yaradı", "Çok güzelsin", "Çok iddialı" gibi yorumlar geldi.
Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile 7 ay önce boşanarak evliliğini sonlandıran Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde görüntülenmişti.
Bahçekapılı, kendisini fark eden kameralar karşısında yüzünü gizlemeye çalıştı ve "Hanımefendi benimle beraber değil, yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
Boşanma sonrası sık sık gündeme gelen Bahçekapılı'nın bu kaçamağından kısa süre sonra eski eş Buse Terim iddialı tarzıyla gündeme geldi.
Volkan Bahçekapılı ile ayrılmasının ardından Buse Terim'in giydiği kıyafetler, sosyal medyada "İntikam kıyafeti" olarak yorumlandı.