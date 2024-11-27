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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

İş arayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, personel alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş arayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, personel alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak.

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Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.​​​

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