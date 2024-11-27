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Trendyol, Efsane Günler kampanyasını başlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol, Efsane Günler kampanyasını başlattı

 Trendyol'un, Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak bugün başlattığı Efsane Günler kampanyası 2 Aralık'a kadar devam edecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya, modadan ev ürünlerine, kozmetikten teknolojiye farklı kategorilerdeki indirim ve fırsatlarla başladı.

Trendyol'un Efsane Günleri bu yıl ilk defa Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Almanya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Slovakya'da aynı dönemde gerçekleşecek. Bu sayede Türkiye'deki üretici ve satıcıların milyonlarca "Made in Türkiye" etiketli ürünü de yurt dışındaki müşterileriyle buluşacak.

Faaliyet yürüttüğü ülkelerde kasım kampanyalarını eş zamanlı başlatan Trendyol, artan taleple birlikte yaratılan e-ihracat hacmi sayesinde satıcılarının işlerini büyütmelerine de katkıda bulunuyor.

Pazarlama ve lojistik alanlarına yaptığı önemli yatırımlarla satıcılarının işlerini büyütmelerine katkı sağlayan Trendyol, ayrıca kasımda yükselen talebin satıcılarca karşılanabilmesi için ve stok alımlarını kolaylaştırmak üzere erken ödeme özelliğiyle özel finansal destekleri de hayata geçirdi.

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