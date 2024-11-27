BIST 9.684
DOLAR 34,65
EURO 36,44
ALTIN 2.951,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Esenyurt'ta dehşet! Eşini boğarak öldürüp ihbarda bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenyurt'ta dehşet! Eşini boğarak öldürüp ihbarda bulundu

 Esenyurt'ta, tartıştığı eşini boğarak öldürdükten sonra ihbarda bulunan koca gözaltına alındı.

Abone ol

İddiaya göre, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Filiz A. ile kocası S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. eşini boğarak öldürdü.

Bir süre sonra polisi arayan koca "eşimi boğarak öldürdüm." ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Filiz A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, S.A'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Allianz Türkiye hız kesmeden startuplarla yeni işbirliklerine yelken açıyor
Allianz Türkiye hız kesmeden startuplarla yeni işbirliklerine yelken açıyor
Teknosa, müşteri deneyimi alanında 5 ödül birden aldı
Teknosa, müşteri deneyimi alanında 5 ödül birden aldı
Metro Türkiye, operasyon ağını güçlendirdi depo hacmini 3 kat büyüttü
Metro Türkiye, operasyon ağını güçlendirdi depo hacmini 3 kat büyüttü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slavia Prag deplasmanına çıkacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slavia Prag deplasmanına çıkacak
MHP'li İsmet Büyükataman'dan "tehdit" iddialarına yanıt
MHP'li İsmet Büyükataman'dan "tehdit" iddialarına yanıt
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Trendyol, Efsane Günler kampanyasını başlattı
Trendyol, Efsane Günler kampanyasını başlattı
İş arayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, personel alınacak
İş arayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, personel alınacak
Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia: "Hakemler mafya baskısıyla maçları manipüle etti"
Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia: "Hakemler mafya baskısıyla maçları manipüle etti"
İki gazeteden Bahçeli'ye tepki! Yanıt Türkgün gazetesinden geldi
İki gazeteden Bahçeli'ye tepki! Yanıt Türkgün gazetesinden geldi
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Nakliye giderleri de eklenecek
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Nakliye giderleri de eklenecek