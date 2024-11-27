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Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücü belgesi sınavının yapıldığı binaya üzerindeki kopya düzeneğiyle girmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'nde elektronik ortamda yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na girmek için gelen Mustafa G'nin üzerinde yapılan aramada, boyun bölümünde vücuduna bantlı şekilde elektronik kopya düzeneği olduğu belirlendi.

Taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu.

Kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışırken yakalanan Mustafa G, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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