Erdoğan: Bahçeli'nin İmralı çağrısına ortağız, tam uyum içindeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına da değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye idealini gerçeğe dönüştüreceklerini belirterek "Sayın Bahçeli cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız." diye konuştu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm tarafların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına da değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye idealini gerçeğe dönüştüreceklerini belirterek "Sayın Bahçeli cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünya yeni ve köklü bir değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz kuzeyi ile ve güneyi ile savaşların katliamların girdabında adeta cayır cayır yanıyor. Böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını korumanın mücadelesini veriyoruz. Karşımızdaki bu tablo sadece AK Parti ile Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemlidir. Kendini bu ülkeye millete karşı mesul hisseden herkesin bu mücadeleye katkı sunması yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir.

Dünyanın pek çok yerinde milli meselelerde iktidar-muhalefet ayrımı gözetilmiyor. Kardeşlik siyasetimizden ödün vermedik. Türkiye, küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü günden güne güçlendirmektedir.

Ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz

İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm tarafların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz.

Gazze'de katliam

Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin tesisi için Türkiye olarak her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir

Mazlum ve mağdurların umudu olan Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni muteber bir ülke haline getirmenin peşindeyiz. Gayemiz millet hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir.

Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Ülkemizde, yapılan her işi engelleyen marazi bir muhalefet anlayışı mevcut. Önümüze çıkan engellerin üstüne üstüne yürüdük. Çıkarcılara rağmen Türkiye'ye en başarılı yılları yaşattık. Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış bu zat da partinin tekrar kurultaya götürmek için delege avı peşinde koşarken yolu bizim üzerimizden prim yapmaktan görüyor. CHP'nin eski genel başkanı şaibeli bir kurultayla devrilen bir siyaset eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor. Bize sataşıyor, kendisine diyoruz ki sana bu kapıdan ekmek yok. Senin muhatabın biz değiliz yargıdır.

Kreş tartışması

Yazının belediyelere ulaşmasının ardından meydanlara dökülüp kendi akıllarınca bize akıl veriyorlar.

Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler, düşünün ki anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar, Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. Kreş, anaokulu açmanın kuralları bellidir. Her eğitim kurumunun uyması gereken standartlar vardır. Kimse 'kuralları takmıyorum, kanunlara uymuyorum' diyemez. Çocukların arkasına saklanacak kadar korkaklar tam bir çaresizlik içindeler.

Teğmenlerin kılıçlı yemini

Benim birincilere diploma vermemin değerlendirmesini yapıyorlar. Birinci olmuş yapmak gereken onların diplomalarını vermemdir. Komutanların talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapanların yarın neler yapacağını kim bilir? Ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah edemeyiz.

TSK'da disiplin hayati öneme sahiptir. CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir? Millete ve milletin inanç değerlerine hakaret eden kim varsa, en büyük destekçisi, hamisi, koruyucusu bilin ki CHP'dir."

"Böyle bir konuda bize laf söylemek sizin haddinize mi?"

Artık ülkenin içi ile uğraşmak yerine sınırlarımız ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmayan bir orduya sahibiz. 3-5 oy için Mustafa Kema'in itleri hakaretini siğneye çekeceksiniz bölücü örgüt yandaşlarından ayar yerken gıkınızı çıkarmayacaksınız hem de bugün utanmadan bize Gazi Mustafa Kemal'den bahsedeceksiniz. Siz gidin TSK'ya kimyasal silah kullandığı iftirası atanlara niçin destek olduğunu açıklayın. Böyle bir konuda bize laf söylemek sizin haddinize mi?"

"Bu bir özeleştiridir"

CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor, belediye kazanabiliyor? Bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir. Biz de önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisi ile yaşadığımzı ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksiklerimizle yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Halbuki CHP tek parti faşizminden beri bu ülkenin milli partisi olamamış bir yapıdır."

Belediyelerin konser giderleri

Konserler üzerinden çıkan yolsuzluklar buz dağının görünen bölümü. Suyun altında çok daha büyük hırsızlıklar vardır. Halkçı belediyecilik adı altında nasıl bir soygun düzeninin işletildiğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde de sonuçlarına katlanacaktır.

815 ilçe kongremizi tamamladık

Şimdiye kadar 815 ilçe kongremizi tamamladık. İlçelerin yüzde 85'i bitti. 52 ilimizde ilçe kongrelerimiz neticelenmiş oldu. Şimdi il kongrelerimize başlıyoruz. Cumartesi günü Kahramanmaraş'tayız.

Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız

Terör belasını tüm imkanları kullanarak bertarafa etmekte kararlıyız. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terörün olmadığı sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Kandil'den DEM'den gelen ilk açıklamalar her iki yapının da aynı kafada olduğuna işaret etmiştir. Bu kafanın değişmesi gerekiyor.

Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim gömdüğünüz anda bizim için her şey önünüzü açmaktır. Silahları gömmesseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir."