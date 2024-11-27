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Cevdet Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması yönündeki çalışmalara ilişkin, "Bir taraftan siber güvenlikle ilgili kanun diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her iki konuda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda." dedi.

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Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Siber Güvenlik Başkanlığının ne zaman kurulacağına yönelik soru üzerine Yılmaz, "Bir taraftan siber güvenlikle ilgili kanun diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her iki konuda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda. Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Mecliste bütçe görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, Meclisin uygun olduğu bir takvimde düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini söyledi.

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