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BAE'de öldürülen hahamın katilleri İstanbul'da yakalandı

BAE'de öldürülen hahamın katilleri İstanbul'da yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde iki gün önce İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ı öldüren üç Özbek vatandaşı, İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin düzenlediği gizli operasyonla yakalandı. Üç şahıs BAE'ye iade edildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2020 yılından bu yana Dubai'de Koşer bir market işleten haham Kogan'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının Türkiye’ye kaçtığının tespit edilmesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti Türkiye'den yardım istedi.

İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışma başlattı.Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile gizli yürütüldü.

Şüphelilerin İstanbul'a inmesi ile devreye emniyet güçlerinin girdiği ve herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havalimanından çıkmaları beklenen şüphelilerin bindiği taksinin MİT ve emniyet tarafından adım adım izlendiği ifade edildi.

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulup, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şüpheli yakalandı.

Hahamı öldüren Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33), BAE'ye iade edildi.

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