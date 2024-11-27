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HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi'nden asgari ücret teklifi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saadet Partisi'nden asgari ücret teklifi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir." dedi.

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Arıkan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 9. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkan seçilmesinden dolayı partililere teşekkür etti.

Saadet Partisini iktidara taşıyacaklarını ifade eden Arıkan, "Ülkemizin bizden umudu var, beklentisi var, istedikleri var. Bizler bu beklentilere cevap vermekle mükellefiz. Milli Görüş bugün sadece Türkiye'de değil, bütün bölgede ihtiyaç duyulan o umuttur. Filistin'de, Türkistan'da, Yemen'de ve zulmün olduğu her yerde Türkiye'nin, Türkiye'de Milli Görüş'ün beklendiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin taleplerini de açıklayan Arıkan, şöyle devam etti:

"TÜİK rakamları üzerine çalıştığımızda, düşük gelir grubunun maruz kaldığı enflasyonun yüzde 61 olduğunu tespit ediyoruz. Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir. Ayrıca hiçbir ücretten kesinti yapılmamalı, brüt ücret ile net ücret arasında bir farklılık olmamalıdır. Ücret gelirlerinin tamamından vergi, SGK primi ve işveren işsizlik sigorta primleri gibi kesintiler kaldırılmalıdır. Bu teklifimiz, hem gerçekçi hem uygulanabilir bir ücret politikasıdır. Bu teklifle hem alım gücü erimeyecek hem de enflasyon tetiklenmeyecektir. Asıl olan asgari ücret değil insani ücrettir."

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