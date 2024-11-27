CHP lideri Özgür Özel'den seçim açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, "Yarın olsa hazırız, bugünden razıyız. En erken zamanda istiyoruz seçimi. Erken seçim istiyoruz. Bir teyze bana 'Özgür Bey erken seçim istemiyoruz, derhal seçim istiyoruz' dedi. Biz de artık memleket bu hale geldikten sonra derhal seçim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Soru üzerine Özel, CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarının ve vatandaşa dokunan hizmetlerinin, vatandaşın gönlünde markalaştığını, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de Türk milletinden büyük teveccüh gördüğünü söyledi.

Özgür Özel, bu teveccühü kendilerinin de gördüğünü belirterek, "Bunu Tayyip Bey de görüyor. Düşündüler, taşındılar, 'Biz bu hizmetlere mani olacağız' dediler. 'Sayın Cumhurbaşkanım, bu işi doğru yapıyorlar. Gelin, bunu ellerinden alalım, her mahalleye biz bir kreş açalım' deseler, bütün millet faydalanacak ve gerçek bir rekabet olacak. Biz de zaten düzgün kreşler açıyorlarsa, yeni kreşler açmayı bırakırız. Şimdi yaptıkları millete husumet." ifadesini kullandı.

Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarına ilişkin Özel, "Bunlar, 'Belediyelerin birikmiş SGK ve vergi borçlarını hemen onlara yollanan paralardan derhal keselim' dediler. Meclis'e bir yasa getirmişlerdi, çok itiraz olunca geri çektiler. Dün akşam Meclis'ten çektikleri yasayı Cumhurbaşkanı kararıyla getirmişler. Bütün belediyelerin ve şirketlerinin, devlete olan bütün borçlarını bugün faiziyle birlikte belediyelerimize yollanacak paradan kesiyorlar. Belediye şirketlerini maaş ödeyemeyecek hale getirecekler." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf Tekin denen şahsiyet, gitmiş Batman'a... Atatürk'e saldırıyor, Cumhuriyet'in değerlerine saldırıyor. Okuldaki pisliği, hijyen sorununu, üç çocuktan birinin okula kahvaltı yapmadan gittiğini ve okuldan aç döndüğünü, parası olan çocukların şişe suyu, parası olmayanın tuvalet çeşmesinden su içmek zorunda kaldığı konuşulmasın diye bizi laiklik tartışmasına çekmek istiyor. Biz, eğitimdeki sorunları tartışmaya devam edeceğiz. 'Bizim yazımızda kreş mi var' diyor, dün yazıyı büyütüp gösterdim. Sıkıştıklarında ne yapıyorlar, 'Bizim için söylemiyorlarmış da bazı belediyelerde LGBT'liler çalışıyormuş'. Sıkıştı mı LGBT, sıkıştı mı 'Belediyede terörist çalışıyor'. Bunlar, çaresizliğin, baş edememenin, CHP'nin doğru yaptığı işlerden daha doğrusunu yaparak rekabet edememenin sonucu, bunları ne kadar yaparlarsa, milletin gözünden o kadar hızlı düşecekler."

"En erken zamanda istiyoruz seçimi"

Genel seçime ilişkin soru üzerine Özel, "Yarın olsa hazırız, bugünden razıyız. En erken zamanda istiyoruz seçimi. Erken seçim istiyoruz. Bir teyze bana 'Özgür Bey erken seçim istemiyoruz, derhal seçim istiyoruz' dedi. Biz de artık memleket bu hale geldikten sonra derhal seçim istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben Esad'la görüşmeye Erdoğan'la gitmeye de varım"

Geçici koruma altıdaki sığınmacılarla ilgili soru üzerine Özel, şu görüşleri paylaştı:

"Ben Esad'la görüşmeye Erdoğan'la gitmeye de varım. Yeter ki arabuluculuk olsun. İkimiz birden gideceksek ve sorun çözülecekse gidelim. Yeter ki Türkiye'deki sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan şöyle bir çağrı yapsın, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderlerine, 'Gelin Esad'la birlikte oturalım, bu sorunu Türkiye adına hep birlikte çözelim' desin, vallahi ben de varım."

"Suçumuz, belediyeleri AK Parti ve MHP'nin elinden almak"

Belediyelerle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan son kararı değerlendiren Özel, "Buradaki sorun, en çok da AK Parti'li belediyeler olmak üzere, 'Nasıl olsa af çıkacak, düzenleme olacak' diye hiç ödememişler bu parayı. Yemeği AK Parti yemiş, 'Hesabı CHP ödesin' diyorlar. Biz, 'Faizleri silin, yapılandırma verin, aydan aya ödeyelim' diyoruz. Bunlar da 'Belediyelere ödenen İller Bankası ödeneğinden keseceğiz' diyorlar. Maksatları, belediyeleri iş yapamaz hale getirmek. Birikmiş devasa borçlardan bugünkü belediye başkanları sorumlu değil. Suçumuz, belediyeleri AK Parti ve MHP'nin elinden almak. Bu parayı belediyeden alınca, belediye çalışanlarını ve onlara hizmet edemez hale getirerek halkı cezalandırıyor." dedi.

"Devlet Bey, Cumhur İttifakı'nın bu süreç için sözcüsüdür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri sorulan Özel, "Devlet Bey, Cumhur İttifakı'nın bu süreç için sözcüsüdür. Ağzından çıkan her laf Erdoğan'ı bağlar." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özel, "Biz, terör bitsin, annelerin gözyaşı dursun isteriz. Ama bunun gizli kapaklı yapılması yerine, Meclis'te olması ve bütün partilere açık olmasını öneririz. 'Şeffaflık ve samimiyetle yürütülsün ve toplumsal mutabakat' olsun deriz." ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, geçen hafta CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle ilgili soruyu ise Özel, şöyle yanıtladı:

"FETÖ konusunda, DEAŞ, IŞİD ve PKK konusunda 3 kapsamlı sunum yaptılar. Sorduğum 6 soruya, Sayın MİT Başkanı, devletin çok önemli bir kurumunun başkanına yakışır üslupta ve içerikte cevap verdi. Bize, ABD'de hiç olmadığımız eyaletlerden başvurular geliyor, bundan endişeleniyorum. FETÖ etkinliği olabilir. Ben İbrahim Kalın'a 'Ben bazen size bazı isimleri sorabilir miyim?' dedim. O da, 'İmkanlarımız dahilinde her türlü yardımı yaparız' dedi. Birisi geliyor, 'Ben burada birlik açacağım' dese, 'Tanımıyorum, sorsam, FETÖ ile bir bağlantısı var ya da yok diye bir bilgi gelir mi' dedim. 'Size bu katkıyı sağlarız' dedi."