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Yasa dışı bahisle yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme

Yasa dışı bahisle yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil hakkında haftada 1 gün 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Avukatları itiraz etti 

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu.

30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.

Ev hapsi kaldırıldı her hafta 1 gün imza atacak 

 Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

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