Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayından kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki konuşmasında aile, dini değerleri hedef alan dizilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti. İlgili dizilere yayın durdurma cezası gelebilir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın hafta başında Külliye'de yaptığı konuşmada dizilerle ilgili dile getirdiği rahatsızlık dikkat çekti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK​ harekete geçti.

MYNET'ten Ersel Yıldırım'ın özel haberine göre, Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi, Arka Sokaklar'ın son bölümünde işlenen durum, gündüz kuşağındaki programlarda ısrarla işlenen bazı konular RTÜK'ün toplantısındaki ana gündem maddeleri arasında! Yayın durdurma cezası gelebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günkü programında "Filmlerin dizilerin ve televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görüyoruz. Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK bu konularda hızlı tedbirler alıyor" demişti.