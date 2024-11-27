BIST 9.670
DOLAR 34,66
EURO 36,49
ALTIN 2.955,12
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayından kalkıyor mu?

Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayından kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki konuşmasında aile, dini değerleri hedef alan dizilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti. İlgili dizilere yayın durdurma cezası gelebilir.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın hafta başında Külliye'de yaptığı konuşmada dizilerle ilgili dile getirdiği rahatsızlık dikkat çekti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK​ harekete geçti.

MYNET'ten Ersel Yıldırım'ın özel haberine göre, Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi, Arka Sokaklar'ın son bölümünde işlenen durum, gündüz kuşağındaki programlarda ısrarla işlenen bazı konular RTÜK'ün toplantısındaki ana gündem maddeleri arasında! Yayın durdurma cezası gelebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günkü programında "Filmlerin dizilerin ve televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görüyoruz. Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK bu konularda hızlı tedbirler alıyor" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasa dışı bahisle yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme
Yasa dışı bahisle yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme
CHP lideri Özgür Özel'den seçim açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den seçim açıklaması
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Öğrenmek istiyoruz
Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Öğrenmek istiyoruz
Bakan Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş"
Bakan Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş"
Bakan Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Abdullah Öcalan başvurusuna ilişkin açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Abdullah Öcalan başvurusuna ilişkin açıklama
“Atalık Ahmet Buğdayı”nın 2 bin yıllık mirası, Duru Bulgur’la nesillere aktarılıyor
“Atalık Ahmet Buğdayı”nın 2 bin yıllık mirası, Duru Bulgur’la nesillere aktarılıyor
Erdoğan: Bahçeli'nin İmralı çağrısına ortağız, tam uyum içindeyiz'
Erdoğan: Bahçeli'nin İmralı çağrısına ortağız, tam uyum içindeyiz'
BAE'de öldürülen hahamın katilleri İstanbul'da yakalandı
BAE'de öldürülen hahamın katilleri İstanbul'da yakalandı
Cevdet Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı açıklaması
Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Çorum'da evini ve otomobilini ateşe veren kişi evde ölü bulundu
Çorum'da evini ve otomobilini ateşe veren kişi evde ölü bulundu