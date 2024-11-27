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İngiltere'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2'si kadın 6 gözaltı

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2'si kadın 6 gözaltı

İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğünün bu sabah Londra'daki farklı adreslere operasyon düzenlediğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 yaşlarında 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste de arama başlatıldı, aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer alırken polis, toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceğini bildirdi.

Londra Polisi, aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisini de paylaştı. Arama yapılan bölgelerde polisin ve devriye sayısının artırılacağı da kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, PKK'yla bağlantılı olduğuna inanılan faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturmanın ardından operasyon yapıldığını bildirdi.

Flanagan, "Umarım yapılan gözaltılar, hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin, İngiltere veya başka yerdeki topluluklara zarar verdiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizin göstergesi olur." ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonla başta ülkede yaşayan Türk ve Kürt toplumu olmak üzere, herkesi korumanın amaçlandığının altını çizen Flanagan, şunları kaydetti:


"PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum. Toplum merkezini kapatmanın rahatsızlık verebileceğinin farkındayız. Polisler mümkün olduğunca hızlı çalışacaklar ancak iddialar çok ciddi ve bu nedenle olabildiğince fazla kanıt tespit edip toplama konusunda dikkatli olunmalıdır."

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