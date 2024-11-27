BIST 9.670
DOLAR 34,66
EURO 36,49
ALTIN 2.955,12
HABER /  DÜNYA

Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı! İşte yerine atanan isim
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı! İşte yerine atanan isim
Beşiktaş'ta şaşırtan gelişme! İstifadan vazgeçti
Beşiktaş'ta şaşırtan gelişme! İstifadan vazgeçti
Çin, Meksika ve Kanada'dan Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına tepki
Çin, Meksika ve Kanada'dan Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına tepki
Gazze'de son 24 saatte 33 kişi öldü
Gazze'de son 24 saatte 33 kişi öldü
Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı
Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı
İngiltere'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2'si kadın 6 gözaltı
İngiltere'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2'si kadın 6 gözaltı
Başlayan tartışma feci bitti! Lisede dehşet
Başlayan tartışma feci bitti! Lisede dehşet
Sattığı otomobili yedek anahtarla çaldırdı
Sattığı otomobili yedek anahtarla çaldırdı
Eski MHP'li belediye başkanına 6 Şubat Davası'nda tutuklama kararı
Eski MHP'li belediye başkanına 6 Şubat Davası'nda tutuklama kararı
Rusya açıkladı Ukrayna savaşında yeni gelişme
Rusya açıkladı Ukrayna savaşında yeni gelişme
Saadet Partisi'nden asgari ücret teklifi
Saadet Partisi'nden asgari ücret teklifi
Tapu müdürlüklerinde ’eski kimlik' kabul edilmeyecek
Tapu müdürlüklerinde ’eski kimlik' kabul edilmeyecek