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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı! İşte yerine atanan isim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı! İşte yerine atanan isim

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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Peş peşe puan kayıplarıyla 13. haftada lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, zor günler yaşıyor.

Dün gece Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurulmasının ardından sarsıcı gelişme bugün yaşandı.

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulunun 27 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." denildi.

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