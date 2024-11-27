Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının kamp kadrosu belli oldu 5 eksik

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanına 18 kişilik futbolcu kafilesi götürmeye karar verdi. Sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve gribal sebepten ötürü Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı.

UEFA listesinde isimleri bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz da Prag deplasmanına götürülmeyen isimler.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının kamp kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.