Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağaralarda silah ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik tarafından teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam edildiği belirtildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Arama faaliyetlerinde, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 14 taarruz tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 53 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 20 el bombası fünyesi, 500 adet 5,56 mühimmat, 500 adet 7,62 mühimmat, 1 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."