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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağaralarda silah ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik tarafından teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam edildiği belirtildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama faaliyetlerinde, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 14 taarruz tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 53 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 20 el bombası fünyesi, 500 adet 5,56 mühimmat, 500 adet 7,62 mühimmat, 1 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."

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