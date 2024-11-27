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Şoray Uzun: 700 liralık geçişe 8.300 TL ödedim, helal etmiyorum

Şoray Uzun: 700 liralık geçişe 8.300 TL ödedim, helal etmiyorum

Oyuncu Şoray Uzun, HGS sisteminde yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun, HGS hesabına para yüklemesine rağmen geçiş ücretinin tekrar çekildiğini ve ceza ödemek zorunda kaldığını belirtti.

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Oyuncu Şoray Uzun, HGS sistemindeki bir hata nedeniyle mağdur olduğunu açıkladı. Uzun, HGS hesabına yüklediği paranın yeterli olmasına rağmen geçiş ücreti tekrar çekildiğini ve bunun sonucunda ceza ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Şoray, "Yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sitem çekmemiş niyeyse! Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kil tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum!" dedi.

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