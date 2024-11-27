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Ordu'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ordu'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

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İlçenin Devlet Sahil Yolu üzeri Eskikızılcakese Mahallesi'nde Zekeriya Furkan A. (28) idaresindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil, İbrahim Ö. (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Muhammet (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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