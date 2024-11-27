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Kalpazan dizisi için final kararı

Kalpazan dizisi için final kararı

Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan, beklenmedik bir şekilde erken final kararı aldı. Dizi, 8. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu karar, dün gece alındı ve bugün oyunculara iletildi.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisi için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizi, 8. bölümle ekran macerasına nokta koyacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün gece alınan final kararı, bugün dizi ekibine duyuruldu.

“Kalpazan” dizisinin kadrosunda Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu.

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