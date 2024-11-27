Pankreas kanseri neden hep geç fark ediliyor? Pankreas kanserindeki bilinmeyenler

Medipol Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, pankreas kanserinin erken tanısının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Erken tanı ile hastalıksız yaşam süresinin artırılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, pankreas kanserinin belirtilerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

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Pankreas kanseri, genellikle kilo kaybı, halsizlik gibi genel kanser belirtilerinin yanı sıra, pankreas baş bölgesindeki kanserlerin safra yollarını tıkaması nedeniyle sarılık belirtileri gösteriyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, pankreas kanserinin erken tanısının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın, doğru tanı ile hastaların yaşam süresinin artırılabileceğini ve tedavi sürecinin başarılı olabileceğini belirtti. Pankreas kanserinin tedavisinde, özellikle tümörün yakınındaki damarlarla olan ilişkilerin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

PANKREAS KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Pankreas kanserinin tedavisinde ilk adımın doğru tanıyı koymak olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, “Kanserin pankreasın baş kısmında olduğu tespit edilirse, cerrahi müdahale uygulanabilir. Ancak tedavi sürecinde pankreasın yakınındaki organ ve damarlarla olan ilişkilerin de doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Özellikle damarlarla olan ilişki, cerrahiden önce ilaç tedavisi gerekip gerekmediğini belirleyebiliyor.” dedi.

PANKREAS KANSERİ VE YENİDEN NÜKS ETME RİSKİ

Pankreas kanserinde nüks etme riskinin olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, “ Tüm kanserlerde olduğu gibi pankreas kanserinin de ölümcül olduğunu ve sıklıkla gastrointestinal kanser sistemlerinde 3 sıklıkla göründüğünü ifade etti. Ayrıca, safra yollarının son kısmı ve 12 parmak bağırsağında gelişen kanserlerin pankreas kanseriyle karışabileceğini ve bu nedenle doğru tanının çok önemlidir.” dedi.

DİYABET VE PANKREAS KANSERİ BAĞLANTISI

Pankreas kanseri ile diyabet arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, “Pankreas kanseri ile diyabet arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde aniden gelişen diyabet, pankreas kanseri için alarm verici bir durum olabilir. Diyabetin pankreas kanseriyle bağlantısı, pankreasın işlevselliği ile doğrudan olabilir. İleri yaşlarda, pankreasta küçük bir lezyonla birlikte görülen yeni başlangıçlı diyabet, pankreas kanseri olabileceğini artırabilir. Bu nedenle, özellikle diyabetin yeni geliştiği yaşlarda, pankreas kanseri olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve erken teşhis için dikkatli olunmalıdır.” diye konuştu.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ

Pankreas kanseri, genellikle erken aşamalarda belirgin semptomlar vermediği için geç fark edildiğinin altını çizen Prof. Dr. Aydın, “Kanserin türüne göre farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Pankreasın baş kısmındaki kanserler, safra yollarını tıkayarak sarılıkla kendini gösterebilirken, gövde ve kuyruktaki kanserler ise genellikle sırt ağrısına neden olur. Pankreas kanserinin genel belirtileri arasında kilo kaybı, halsizlik ve sindirim problemleri yer alırken, özel semptomlar daha belirgin hale gelir. Bu hastalığın doğru tanısı için, pankreasın damarlarla ve çevresindeki organlarla olan ilişkileri dikkatlice incelenmeli, gerekirse cerrahi müdahale öncesi ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Erken tanı konduğunda ise tedavi süreci daha başarılı olabilmektedir.” şeklinde konuştu.