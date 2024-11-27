Cübbeli Ahmet'ten Icardi tövbe etse kabul olur mu? sorusuna yanıt

Cübbeli Ahmet Hoca, Habertürk canlı yayınında "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna "İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek" yanıtını verdi.

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Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün son günlerde Wanda Nara ile ayrılığıyla gündem olan Galatasaray'ın futbolcusu İcardi hakkında ifadeler dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Nevzat Çiçek'in programına konuk olan Cübbeli Ahmet'e kendisine sorulan "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusu sorulurken Cübbeli bu soruya "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek. Bir adam Kur'an peygambere, Allah'a inanmıyorsa yaptığı işlerin sevabı yok." şeklinde cevap verdi.