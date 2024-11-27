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Serdar Ortaç'tan sonra Mehmet Ali Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı

Serdar Ortaç'tan sonra Mehmet Ali Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Mehmet Ali Erbil hakkında uygulanan "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

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Mehmet Ali Erbil hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Mahkeme, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı vermişti. Dün Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırılırken, bugün Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı.

Ev hapsi yerine haftada bir gün imza atma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Erbil'in 30 Aralık'ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Ortaç'ın ise 24 Aralık'ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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