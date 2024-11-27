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RTÜK'ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh'tan flaş yorum

RTÜK'ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh'tan flaş yorum

Son bölümündeki tarikat sahnelerinin ardından RTÜK'ün yayın durdurma cezası verdiği Arka Sokaklar dizisinin Komiser Mesut'u Şevket Çoruh karara dikkat çeken bir yorum yaptı. Çoruh, "Gurur duyarım." dedi.

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Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği dizilerle ilgili RTÜK çok konuşulacak bir karara imza attı. RTÜK kurulu, Sahipsizler, Yabani ve DEHA dizileri için program durdurma kararı verdi. RTÜK'ün ceza kestiği dizilerden birisi de Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi oldu.

ŞEVKET ÇORUH: GURUR DUYARIM

Son bölümdeki tarikat sahneleri nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Arka Sokaklar dizisine de yayın durdurma cezası verildi. Dizide Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, kararla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gurur duyarım." dedi.

KANAL D'YE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar dizisi oldu. Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

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