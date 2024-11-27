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Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri sahiplerini buldu

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri sahiplerini buldu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri' sahiplerini buldu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilen miras taşıyıcıları isimleri ve alanları şu şekilde:

Mehmet Özçay - Hat Sanatı - İstanbul

Dürdane Ünver - Minyatür/Tezhip/Katı’ Sanatı - İstanbul

Nilgün Gencer - Minyatür Sanatı - İstanbul

Mehmet Zeki Kuşoğlu - Sedef, Altın – Gümüş Kakma Sanatı - İstanbul

Remzi Bekar - Tulum İcracılığı - Rize

Nuray Kıvanç - Hereke İpek Halı Dokumacılığı -  Kocaeli

Ahmet Taşhomcu - Çömlekçilik - İzmir

Hüseyin Şahin Özdemir - Metal İşçiliği ile Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı - Karabük

Cumali Birol - Bastonculuk Geleneği - Bitlis

Özcan Abacı - Talikacılık - Edirne

Selahattin Kaçanoğlu - Buldan Bezi Dokumacılığı - Denizli

Asime Koşal - Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü - Kocaeli

Nur Dikilitaş - Sim Sırma İşlemeciliği - Konya

Abdulkadir Mekki - Kutnu Dokumacılığı - Gaziantep

Bünyamin Korucu - Tespih Yapım Ustalığı - Erzurum

Müjgan Akdemir - Hadim Bezi Dokumacılığı - Konya

Osman Nergiz - Ahşap Oyma Ustalığı - Şanlıurfa

Şerif Mehmet Akgün - Geleneksel Kapı ve Kapı Süsleme Sanatı - Manisa

Dursun Köroğlu - Geleneksel Taş İşlemeciliği ve Taş Model Eşya Yapımcılığı - İzmir

Recep Şinasi Çelikkol - Karagöz Sanatı - Bursa

Celalettin Berberoğlu - Keçe Sanatı - Konya

Adil Can Güven - Çini ve Seramik Sanatı - Bursa

Gülay Diri - Geleneksel Müzik ve Delbek İcracılığı - Antalya

Kahraman Yıldız - Mahya Geleneği - İstanbul

Yusuf Bayyiğit - Sıcak Demir Ustalığı - Malatya

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