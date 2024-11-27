Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri' sahiplerini buldu.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilen miras taşıyıcıları isimleri ve alanları şu şekilde:
Mehmet Özçay - Hat Sanatı - İstanbul
Dürdane Ünver - Minyatür/Tezhip/Katı’ Sanatı - İstanbul
Nilgün Gencer - Minyatür Sanatı - İstanbul
Mehmet Zeki Kuşoğlu - Sedef, Altın – Gümüş Kakma Sanatı - İstanbul
Remzi Bekar - Tulum İcracılığı - Rize
Nuray Kıvanç - Hereke İpek Halı Dokumacılığı - Kocaeli
Ahmet Taşhomcu - Çömlekçilik - İzmir
Hüseyin Şahin Özdemir - Metal İşçiliği ile Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı - Karabük
Cumali Birol - Bastonculuk Geleneği - Bitlis
Özcan Abacı - Talikacılık - Edirne
Selahattin Kaçanoğlu - Buldan Bezi Dokumacılığı - Denizli
Asime Koşal - Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü - Kocaeli
Nur Dikilitaş - Sim Sırma İşlemeciliği - Konya
Abdulkadir Mekki - Kutnu Dokumacılığı - Gaziantep
Bünyamin Korucu - Tespih Yapım Ustalığı - Erzurum
Müjgan Akdemir - Hadim Bezi Dokumacılığı - Konya
Osman Nergiz - Ahşap Oyma Ustalığı - Şanlıurfa
Şerif Mehmet Akgün - Geleneksel Kapı ve Kapı Süsleme Sanatı - Manisa
Dursun Köroğlu - Geleneksel Taş İşlemeciliği ve Taş Model Eşya Yapımcılığı - İzmir
Recep Şinasi Çelikkol - Karagöz Sanatı - Bursa
Celalettin Berberoğlu - Keçe Sanatı - Konya
Adil Can Güven - Çini ve Seramik Sanatı - Bursa
Gülay Diri - Geleneksel Müzik ve Delbek İcracılığı - Antalya
Kahraman Yıldız - Mahya Geleneği - İstanbul
Yusuf Bayyiğit - Sıcak Demir Ustalığı - Malatya