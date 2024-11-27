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Suriye'de çatışmaların şiddeti arttı: 32 nokta ele geçirildi

Suriye'de çatışmaların şiddeti arttı: 32 nokta ele geçirildi

Suriye’de Esad rejimi ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar sürerken, HTŞ Halep kırsalında 32 köy ve noktayı ele geçirerek kentin 5 kilometre yakınına ulaştı. Çatışmalar nedeniyle siviller İdlib’e sığınırken, rejim sivilleri hedef alan saldırılar düzenledi. HTŞ, ele geçirdiği bölgelerde rejime ait askeri araçları ele geçirip onlarca askeri esir aldı.

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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de Esad rejimi ile rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim karşıtları 19 köyü ele geçirdi

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El hüte, ⁠El dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet el Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel dahil olmak üzere 32 köy ve noktayı ele geçirdi.

Halep'in 3 kilometre yakınına geldiler

HTŞ, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşırken, bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 245 kilometrekarelik bir alana ulaştı.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

HTŞ ele geçirdiği bölgelerde, Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı.

Siviller İdlib'e sığınıyor

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

 

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