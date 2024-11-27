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Sahte içki 2 can aldı: 3 gözaltı

Sahte içki 2 can aldı: 3 gözaltı

İstanbul’da sahte içki zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, polis operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şişli ve Beyoğlu’nda yapılan baskınlarda 400 litre sahte içki ele geçirilirken, dağıtımın Dolapdere ve Kurtuluş’taki adreslerden yapıldığı tespit edildi.

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İstanbul’da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu’nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2’sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.

Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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