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Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi

Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bizans dönemine ait 163 sikke ve metal obje ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "tarihi eser kaçakçılığı" suçunun önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, ilçede ikamet eden N.A'nın evinde tarihi eser olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada Bizans dönemine ait 163 sikke ve metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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