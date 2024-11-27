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2 ilde eğitime kar engeli

2 ilde eğitime kar engeli

Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Ordu ve Van'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

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Soğuk hava yurdun birçok kentinde etkisini sürdürüyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yarın kar nedeniyle tüm okullarda, Mesudiye ve Akkuş ilçesinde ise bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van
Van'ın 3 ilçesinde hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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