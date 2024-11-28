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Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması: Geçen sene de böyleydi...

Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması: Geçen sene de böyleydi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde oynanacak AZ Aklmaar maçı öncesi yaptığı açıklamada Hakim Ziyech'in takıma katkılarından övgüyle bahsederek, sözleşmesindeki oynama sayısı maddesine dikkat çekti. Geçen sezon önemli bir rol üstlenen Ziyech'in iyi performans gösterdiği sürece takımda kalmasını istediklerini vurguladı.

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Zor maç olacağını biliyoruz ama hafta boyunca çok ciddi hazırlıklar yaptık. Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz. Herkes biliyor ki biz bu turnuvanın en büyük favorilerinden birisiyiz. İnşallah kazanarak adım adım devam etmek istiyoruz.

İşte Buruk'un açıklamaları:

Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak.

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Okan Buruk: "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık

Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz.

Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez.

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