Türkiye'ye gelen Greta Thunberg skandala imza attı! 'Kürdistan' paylaşımı tepki çekti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Thunberg, bu ziyaretinin ardından skandal bir paylaşıma imza atarak Van'dan bir kareyi ''Kürdistan'' olarak paylaştı ve özerklik istedi.

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Geçen günlerde Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg önce Diyarbakır'a sonra Van'a gitti ve daha sonra sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Van'dan bir kare paylaşan Thunberg konumunu "Kürdistan" olarak seçti.

Skandal ifadeler

Thunberg paylaşımında, Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendirip, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın tahribi ve sömürülmesi - yasadışı orman kesimleri, madencilik şirketleri için bölgelerin feda edilmesi ve yangınlar gibi - Kürtlere karşı devam eden saldırıların bir parçası olarak kullanılan birçok araçtan biridir. Bu genellikle yerel toplulukların ve biyolojik çeşitliliğin tahribatına ve zorla yerinden edilmeye yol açar. Kültür ve kimliğin silinmesi, devlet şiddeti, siyasi tutuklular, zorla yerinden edilme, ekolojik soykırımlar ve kayıplar, insanların günlük hayatta karşılaştıkları ayrımcılığın yanı sıra kendi kaderini tayin etme ve özgürlük haklarının reddedilmesine dair sadece birkaç örnektir.

Özerklik istedi

Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır. Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Hükümet, siyasi muhaliflerini susturmak için bir bahane olarak "terörizm"i kullanmaya devam ediyor. On binlerce siyasi olarak aktif birey adil yargılanmadan hapiste kalmaya devam ediyor. AİHM, BM ve Af Örgütü gibi uluslararası örgütler bunu kınadı ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Sürdürülebilir bir barış ve adil bir gelecek için Kürtlerin özgürlük ve özerklik haklarına saygı gösterilmeli, Kürdistan'a yönelik vahşi saldırılar sona erdirilmelidir. Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bijî Kürdistan"