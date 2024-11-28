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Depoyu dolduracaklar dikkat tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Depoyu dolduracaklar dikkat tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, döviz kurunda yaşanan değişiklikler, Brent Petrol fiyatının bir azalması bir artması derken akaryakıt fiyatları da yerinde durmuyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı tabela yine değişti.

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Jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatının fiyatlanması ile akaryakıta yeniden zam geldi. Bir indirim bir zam derken sürekli olarak tabela fiyatları değişirken bu gece yarısı benzine zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları nasıl? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatı değişti mi? İşte cevaplar...

18 Kasım Pazartesi günü benzine 62 kuruşluk indirim gelmişti. Bu indirime alışamadan fiyatlar yeniden zamlanmaya başladı.

Bu gece yarısı benzine 74 kuruşluk zam yapıldı. Motorin ve LPG'de fiyat değişikliği yaşanmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 43.07 TL

Motorin litresi: 44.16 TL

LPG litresi: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 42.96 TL

Motorin litresi: 44.10 TL

LPG litresi: 25.49 TL

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