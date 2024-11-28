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Kalpazan erken finali seyirciyi kızdırdı! Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal veda mesajlarıyla dikkat çekti

Kalpazan erken finali seyirciyi kızdırdı! Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal veda mesajlarıyla dikkat çekti

Dizi finalleri peş peşe geliyor. Gizli Bahçe, Aşk, Evlilik, Boşanma derken daha yeni başlayan Kalpazan da final yapacak. Gece alınıp sabah oyunculara verilen Kalpazan’ın final kararı, birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılandı. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ise böyle veda etti.

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İzleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlenen Kalpazan dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yapma kararı aldı. Kalpazan dizisinin erken final yapma kararı, dizinin hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Bu sürpriz karar sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı. Seyirciler bu karara tepki göstererek hastagler açtı.

Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Çağlar Ertuğrul, Instagram hesabı üzerinden Deniz Baysal ile birlikte bir fotoğraf paylaştı ve "Ruhumuzu ezemeyecekler" notunu ekledi. Bu anlamlı mesaj, izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde desteklendi.

Deniz Baysal ise, gelen destek mesajlarının ardından takipçilerine teşekkür ederek, "Arkadaşlar çok güzelsiniz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi akşamı 6. bölümü ile ekranlara gelen Kalpazan dizisi, 8. bölümle birlikte final yapacak.

“Kalpazan” dizisinin güçlü kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu.

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