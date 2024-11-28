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İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor

İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor

Bütçe sunumu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında Hacıosman-Sarıyer metrosunun da olacağı toplam 76 kilometrelik 9 yeni hattı açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesi 564 milyar lira olarak kabul edildi. Saraçhane'deki toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 yeni metro hattının projesini duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre işte toplam uzunluğu 76,4 km olacak 9 yeni metro ve tramvay hattı;

1- Ümraniye-Üsküdar-Beykoz metro hattı

2- Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer metro hattı

3- İTÜ-Maslak-Kâğıthane metro hattı

4- Üsküdar-Kadıköy metro hattı

5- Ayvansaray-Fenertepe metro hattı

6- Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası

7- Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı

8- Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı

9- Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı

Projelerin ön fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının ise devam ettiğini açıklayan İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasını 55 dakikaya düşürecek HIZRAY'ın proje çalışmalarının tamamladığını da söyledi.

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