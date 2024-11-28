AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

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AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde boş geçmiyor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol attı.

Kanattaki performansıyla dikkati çeken milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iki kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydeden Yunus, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

Çıktığı son 14 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

Jakobs, Icardi, Sallai, ve Kaan Ayhan, müsabakada görev alamayacak

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai müsabakada forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle müsabakada oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.

Okan Buruk, rekorunu geliştirmeye çalışacak

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Tecrübeli teknik adam, son olarak Tottenham'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde 6. sırada

AZ Alkmaar, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor.

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren AZ Alkmaar, sezon başından beri Hollanda 1. Futbol Ligi'nde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 20 puan topladı. AZ Alkmaar, ligde 25 gol atarken, 15 kez topu ağlarında gördü.

Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin en genç kadrosuna sahip

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin en genç takımı konumunda bulunuyor.

Hollanda ekibi, bu sezon altyapısından yetişen Jayden Addai, Wouter Goes ve Peer Koopmeiners gibi birçok genç futbolcuya şans vererek takımın yaş ortalamasını 23,7'ye kadar indirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nin en geç kadrosuna sahip oldu.

AZ Alkmaar'ı organizasyonda 24,7 yaş ortalamalarıyla Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Danimarka'dan Midtjylland takip ediyor.

Muhtemel 11'ler

AZ Alkmaar: Zoet, Kasius, Penetra, Goes, Wolfe, Kwakman, Koopmeiners, Meerdink, Mijnans, Parrott, Smit

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen

Galatasaray, Avrupa'da 323. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 484 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 98 karşılaşmada 40 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 158 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 127 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 18 maçın 16'sını kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.