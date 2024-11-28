BIST 9.619
DOLAR 34,66
EURO 36,67
ALTIN 2.938,64
HABER /  GÜNCEL

Trump’ın A takımına bomba tehditleri

Trump’ın A takımına bomba tehditleri

Trump’ın A takımında tercih ettiği pek çok ismin bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Abone ol

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump’ın A Takımı'nda tercih ettiği pek çok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı. Trump’ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Karoline Leavitt ve ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik bombalı saldırı tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldığı, konuyla ilgili diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde hareket edildiği bildirildi.

Bomba tehditlerine ilişkin Trump’tan henüz bir açıklama gelmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'nın yeni stadyum kompleksi hızla tamamlanıyor
Ankara'nın yeni stadyum kompleksi hızla tamamlanıyor
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Beşiktaş'ta yaşanan depremin perde arkası! Aynı uçağa bile binmemişler
Beşiktaş'ta yaşanan depremin perde arkası! Aynı uçağa bile binmemişler
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi
Bursa'da Duster'ın ardından 2027'ye kadar 3 yeni modelin daha üretilecek
Bursa'da Duster'ın ardından 2027'ye kadar 3 yeni modelin daha üretilecek
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Çalışmalar başlatıldı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Hastane randevu sistemi değişiyor mu? Bakan Memişoğlu duyurdu
Hastane randevu sistemi değişiyor mu? Bakan Memişoğlu duyurdu
Türkiye'ye gelen Greta Thunberg skandala imza attı! 'Kürdistan' paylaşımı tepki çekti
Türkiye'ye gelen Greta Thunberg skandala imza attı! 'Kürdistan' paylaşımı tepki çekti
Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
5 siyasi parti hakkında suç duyurusu! O hesaplar tek tek incelendi
5 siyasi parti hakkında suç duyurusu! O hesaplar tek tek incelendi
Kastamonu'da ev yangını! 50 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı, 2 kişi kayıp
Kastamonu'da ev yangını! 50 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı, 2 kişi kayıp
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor