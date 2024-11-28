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Beşiktaş'ta yaşanan depremin perde arkası! Aynı uçağa bile binmemişler

Beşiktaş'ta yaşanan depremin perde arkası! Aynı uçağa bile binmemişler

Samet Aybaba’nın, Brad Friedel ile bir tutulup gönderilmesi iki yöneticinin istifasıyla sonuçlandı. Yönetim olağanüstü toplandı. Başkan Arat futbolu Hüseyin Yücel’e devretti.

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Beşiktaş tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Sezon başından bu yana araları iyi olmayan Samet Aybaba ile Brad Friedel’ın gönderilmesi üzerine ortalık yangın yerine döndü... 

Aybaba-Friedel gerilimi

Türkiye gazetesinin haberine göre Samet Aybaba, neden göreve getirildiğine anlam vermediği için Friedel’e cephe almış, maçlara giderken onunla aynı uçağa bile binmemişti.

Aybaba’nın yanında olan ikinci başkan Hüseyin Yücel ile Brad Friedel’ın yanında olan başta Asbaşkan Kaan Şakul ve Giovanni van Bronckhorst arasında gerilim her geçen gün tırmandı. Samet Aybaba son üç ayda Başkan Hasan Arat’ın yüzüne bakmadığından dolayı sıkıntılıydı. 

HASAN ARAT BIKTI
Van Bronckhorst, Aybaba’nın idmanlara alınmasını engelledi, izinli olduğunda Friedel’ın idmanda takımın başında olmasını istedi. Göztepe maçı sonrası gerginliğin takıma kötü yansımasından bıkan Arat, iki ismi de gönderdi ama ortalık daha da karıştı. Yöneticilerden önce Onur Göçmez istifa etti. Ardından da Işıl Zeybek benzer kararını duyurdu. Fakat Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi. Başkan Arat, istifa dalgasını Futbol AŞ’den ayrılarak önledi. Futbol takımı sorumluluğuna Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar getirildi. Friedel’la birlikte transferleri yapan Kaan Şakul’un ise futbol takımıyla ilişiği kesildi.

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