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THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 29 Kasım'da "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1865 İstanbul-Roma", "TK 1866 Roma-İstanbul", "TK 1323 İstanbul-Bologna" ile "TK 1324 Bologna-İstanbul" tarifeli seferlerinin icra edilemeyeceği kaydedildi.

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