Savcı Yavuz Engin, 'Yenidoğan' çetesinin avukatlarına İskender Büyük repliğiyle yanıt verdi

Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir. Bu nedenle, Savcı Yavuz Engin'in kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.