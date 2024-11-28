Savcı Yavuz Engin, 'Yenidoğan' çetesinin avukatlarına İskender Büyük repliğiyle yanıt verdi
Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruşturma sırasında, çete tarafından ölümle tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, bazı sanık avukatları tarafından bebek ölümlerini engellememekle suçlandı. Savcı Yavuz, avukatların bu suçlamasına Instagram’da yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Yenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor. Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor. Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i hedef aldı.
Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir. Bu nedenle, Savcı Yavuz Engin'in kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukat ise savcıyı suç işlemekle suçladı.