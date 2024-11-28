BIST 9.636
DOLAR 34,62
EURO 36,61
ALTIN 2.944,16
HABER /  SPOR

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak.

Abone ol

Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.  Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

Muçi yok

Beşiktaş'ta Ernest Muçi oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Maccabi Tel Aviv'le üçüncü karşılaşma

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Jehezkel, Shlomo, Stojic, Overeem, Kanichowsky, Weslley, Addo, Davida, Turgeman

Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Trump’ın A takımına bomba tehditleri
Trump’ın A takımına bomba tehditleri
Ankara'nın yeni stadyum kompleksi hızla tamamlanıyor
Ankara'nın yeni stadyum kompleksi hızla tamamlanıyor
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Beşiktaş'ta yaşanan depremin perde arkası! Aynı uçağa bile binmemişler
Beşiktaş'ta yaşanan depremin perde arkası! Aynı uçağa bile binmemişler
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi
Bursa'da Duster'ın ardından 2027'ye kadar 3 yeni modelin daha üretilecek
Bursa'da Duster'ın ardından 2027'ye kadar 3 yeni modelin daha üretilecek
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Çalışmalar başlatıldı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Hastane randevu sistemi değişiyor mu? Bakan Memişoğlu duyurdu
Hastane randevu sistemi değişiyor mu? Bakan Memişoğlu duyurdu
Türkiye'ye gelen Greta Thunberg skandala imza attı! 'Kürdistan' paylaşımı tepki çekti
Türkiye'ye gelen Greta Thunberg skandala imza attı! 'Kürdistan' paylaşımı tepki çekti
Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü