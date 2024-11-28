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Beyoğlu'nda kanser hastası kadın oğlu tarafından dövülerek öldürüldü

Beyoğlu'nda kanser hastası kadın oğlu tarafından dövülerek öldürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda bir süredir kendisinden haber alınamayan kanser hastası yaşlı kadının evde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, vücudunda darp izleri tespit edilen yaşlı kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan evlat tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Çatmamescit Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden, kanser hastası olduğu öğrenilen Meral S.'den (79) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giden polis, yaşlı kadını odada hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yüzünde şişlikler ve morluklar görülen Meral S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaşlı kadının oğlu Emre İ. (57) ile henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada darbedilerek, öldürüldüğünü tespit etti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin, yapılan kontrollerde ellerinin üst kısmında şişlik olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emre İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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