Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: "Anlaşma yüzde 95 tamam"

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de listenin başındaki isim olan Anderson Talisca'dan gelecek iyi haber beklenirken, Sinan Engin canlı yayında bu transfere dair bir açıklamada bulundu.

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Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa bir süre kalırken, şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertliler'de taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Anderson Talisca gelirken yönetimin ocak ayındaki ilk hedefi Brezilyalı yıldız olmuştu.

Al Nassr ile görüşmeler sürerken Talisca'nın Avrupa'ya ve çok yakından tanıdığı Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalılar Fred ve Becao ile de temasta olduğu öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili olara futbol yorumcusu Sinan Engin canlı yayında Brezilyalı yıldız için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Engin açıklamasında "Acun Ilıcalı Talisca transferiyle özel olarak ilgileniyor, Ilıcalı Al Nassr'la yüzde 95 anlaştı. Talisca Fenerbahçe'deki tüm sorunları çözer. Tek forvet oynarsın arkada Talisca, çift forvet oynarsın Talisca o forvetlerden biri olur. Yani oyuncu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak' ifadelerini kullandı.

Sinan Engin daha önce yaptığı açıklamada, "Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun. Ocak ayında gelecek. Acun Ilıcalı ile konuşmadım. Yurt dışından aldığım duyum En-Nesyri gidecek ve yerine de bir santrafor alınacak." demişti. Engin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya çağrı yaparak, "Sevgili başkan, sevgili Acun Ilıcalı. Al Talisca'yı. En-Nesyri hamlesini de yap. Bir değiş tokuş yap bir santraforla. Yapı mapı kalmaz. Yapıyı mapıyı dümdüz edersiniz." şeklinde konuşmuştu.