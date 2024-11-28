Asgari ücret ne kadar olacak? Cem Küçük canlı yayında açıkladı

Asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kala dikkat çeken bir açıklama yazar Cem Küçük'ten geldi. Merkez Bankası'nın yüzde 44 enflasyon tahmimine değinen Küçük, "Asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim." dedi.

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Türkiye​'de milyonlarca vatandaş asgari ücrete gelecek zammı​ merakla bekliyor. Aralık ayında toplanması beklenen asgari ücret​ tespit komisyonundan çıkacak karar beklenirken tahminler de yapılmaya başlandı.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, asgari ücret zammına ilişkin tahmin ve değerlendirmelerini açıkladı. Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:

"AK Parti yaptığı bunca işlere rağmen seçimi kaybetti. Hayat pahalılığı devam ediyor. AK Parti ekonomi ve emekliler yüzünden seçimi kaybetti. Anadolu'nun bazı bölgelerinde seçime katılım düştü. Kabul edelim emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapmaza millet bunu unutmaz. Eğer bu düzelmezse iş zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları düşünüyor.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim. Anadolu'da emekli maaşı ile geçinenler var. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kesimi mağdur etmemesi lazım. Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Özel sektör çalışanları büyük sıkıntı yaşıyor. Millet her seçimde doğruyu yapıyor."