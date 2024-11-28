BIST 9.636
DOLAR 34,62
EURO 36,61
ALTIN 2.944,16
HABER /  GÜNCEL

MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama

MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kapsamında hazırlatılan kitap kapağının, "Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatıldığını ve kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitapların derhal toplatıldığı" bildirildi.

Abone ol

MSB'den, yapılan yazılı açıklamada, MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Yanlış teşhis hayat karartıyordu! Karadağ'dan Türkiye'ye geldi sağlığına kavuştu: Biraz daha geç kalsaydı...
Yanlış teşhis hayat karartıyordu! Karadağ'dan Türkiye'ye geldi sağlığına kavuştu: Biraz daha geç kalsaydı...
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Beyoğlu'nda kanser hastası kadın oğlu tarafından dövülerek öldürüldü
Beyoğlu'nda kanser hastası kadın oğlu tarafından dövülerek öldürüldü
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat arttı, ithalat sabit
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat arttı, ithalat sabit
Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: "Anlaşma yüzde 95 tamam"
Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: "Anlaşma yüzde 95 tamam"
Asgari ücret ne kadar olacak? Cem Küçük canlı yayında açıkladı
Asgari ücret ne kadar olacak? Cem Küçük canlı yayında açıkladı
Hatay'da "üşümesin" diye alındığı fırında cep telefonu çalan kadın yakalandı
Hatay'da "üşümesin" diye alındığı fırında cep telefonu çalan kadın yakalandı
Kadıköy'deki tantuniciyle ilgili iddialara açıklama
Kadıköy'deki tantuniciyle ilgili iddialara açıklama
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Trump’ın A takımına bomba tehditleri
Trump’ın A takımına bomba tehditleri