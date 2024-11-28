İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. 2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçilecek. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler ise dikkat çekici..

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İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi, taksilerin çehresini değiştiriyor. Yeni taksiler için anket açıldı. Ankette İstanbullulara 5 seçenek sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.

2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçilecek.

Anket açıldı

"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım​ gerçekleştirildi.

Taksiler için 5 model kaplaması çalışıldı. İstanbullular anketteki taksi modelleri için oy kullanacak.

Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB​ lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek.

Bu yüzden ankete açılan 5 farklı modelde tepe lambası bulunmuyor. Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler "T" plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak.

Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.