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Sahte dolar krizi! Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sahte dolar krizi! Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son günlerde tartışmalara neden olan 'sahte döviz'lere ilişkin açıklama yayımladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde basın yayın organlarında gündeme getirilen sahte dolar basımı ve dağıtımının araştırılması için re'sen soruşturma başlatmıştı. Olayın ardından TCMB ve TBB'den açıklama geldi.

TCMB'DEN AÇIKLAMA

TCMB'den sahte yabancı banknotlara ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, TCMB'nin banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

TBB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır.

Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır.’’

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