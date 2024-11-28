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Türkiye'ye pazartesi için "1" uyarısı! Evden çıkacak herkesi ilgilendiriyor

Türkiye'ye pazartesi için "1" uyarısı! Evden çıkacak herkesi ilgilendiriyor

Türkiye'de özellikle Marmara bölgesinde bugünden itibaren hava sıcaklıkları yükseliyor. Ancak pazartesi günü herkesin bilmesi gereken başka bir durum var.

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Marmara bölgesindeki illerimiz, sonbahar aylarından çıktıktan sonra kış aylarının başlangıcına da aşırı sert bir giriş yaptı. 

Havaların ılık olduğu dönemden bir anda aşırı soğuk olduğu döneme geçen vatandaşlarımız da neye uğradığını şaşırdı. 

Özellikle İstanbul'da günlerden bu yana dondurucu bir soğuk yaşanıyor... Soğuk havalara kasvetli ve gri gökyüzünün eşlik etmesi de biraz keyifleri kaçırmıştı. Ancak meteorolojik kaynaklar müjdeli haberi verdi... 

Perşembe gününden itibaren batı illerimizde hava sıcaklığı yükselmeye başlıyor... 16 ila 20 dereceler arasında gidip gelecek. 

Fakat pazartesi günü durum biraz daha farklı... Pazar günü yağışların da etkisiyle pazartesi gününün de serin geçmesi bekleniyor. Ayrıca  hava sıcaklıkları da 1 dereceye kadar inecek. 

Bu nedenle pazartesi günü evden çıkarak işe gidecek vatandaşlarımızın hava değişimine karşı kendilerini hazır tutması öneriliyor. 

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