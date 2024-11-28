BIST 9.638
DOLAR 34,61
EURO 36,60
ALTIN 2.943,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Suriye'de Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor

Suriye'de Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Abone ol

Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü. Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah 2 köyü daha aldı.

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yeri ve noktalar arasında, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum ve Şeyh Ali yer alıyor. Bu bölgeler daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Onlarca rejim askeri esir alındı

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde, Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri de öldü.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığındı. Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

HTŞ, İdlib'in doğusunda 5 köyü ele geçirdi

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken, bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Rejim karşıtı gruplar, Esed rejimi kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da imam nikahlı eşini öldürdü, cinayetin nedenini açıkladı: Eşim işe başladıktan sonra...
Antalya'da imam nikahlı eşini öldürdü, cinayetin nedenini açıkladı: Eşim işe başladıktan sonra...
Dijital asker CENGAVER göreve hazır
Dijital asker CENGAVER göreve hazır
Türkiye'ye pazartesi için "1" uyarısı! Evden çıkacak herkesi ilgilendiriyor
Türkiye'ye pazartesi için "1" uyarısı! Evden çıkacak herkesi ilgilendiriyor
Suavi'nin arsasında kesilen ağaçlar ile ilgili Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi
Suavi'nin arsasında kesilen ağaçlar ile ilgili Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi
Ekim ayı dış ticaret verileriyle ilgili Ömer Bolat'tan açımlama: Programın meyvelerini alıyoruz
Ekim ayı dış ticaret verileriyle ilgili Ömer Bolat'tan açımlama: Programın meyvelerini alıyoruz
CHP’li 414 belediye başkanı Ankara'ya toplantıya çağırıldı
CHP’li 414 belediye başkanı Ankara'ya toplantıya çağırıldı
MSB kaynaklarından disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili yeni açıklama!
MSB kaynaklarından disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili yeni açıklama!
Sahte dolar krizi! Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden açıklama
Sahte dolar krizi! Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden açıklama
İstanbul'da sahil kenarında başından vurulmuş 2 ceset bulundu kimlikleri belli oldu
İstanbul'da sahil kenarında başından vurulmuş 2 ceset bulundu kimlikleri belli oldu
Frank Lampard, Coventry City teknik direktörü oldu
Frank Lampard, Coventry City teknik direktörü oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün: Fırat Sarı ile dikkat çeken para diyaloğu
Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün: Fırat Sarı ile dikkat çeken para diyaloğu
İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı
İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı